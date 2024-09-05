केवल फिल्म ही नहीं इन 7 जगहों से करोड़ों रुपये कमाते हैं रणबीर कपूर
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 05, 2024
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर रणबीर कपूर 345 करोड़ रुपये के मालिक हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन रणबीर केवल फिल्म ही नहीं बल्कि कई जगहों से करोड़ों रुपये कमाते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रणबीर म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी 'सावन' के शेयर होल्डर और ब्रांड एंबेसडर हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा रणबीर इंडियन सुपर लीग में 35 प्रतिशत के स्टेकहोल्डर हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2022 में रणबीर ने पुणे बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप के 20 लाख के शेयर खरीदे थे।
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा रणबीर ने प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी बेको में भी पैसा इनवेस्ट कर रखा है।
Source:
Bollywoodlife.com
रणबीर का बांद्रा में एक 4 बीएचके अपार्टमेंट है।
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा उनका पुणे के ट्रंप टावर्स में भी अपार्टमेंट है। रणबीर कपूर ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है।
Source:
Bollywoodlife.com
रणबीर कपूर का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम है 'पिक्चर शुरू'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दूसरी बार भी प्यार में धोखा खा बैठे विवियन डीसेना, ऐसे हुई थी प्यार की शुरुआत
अगली वेब स्टोरी देखें.