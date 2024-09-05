केवल फिल्म ही नहीं इन 7 जगहों से करोड़ों रुपये कमाते हैं रणबीर कपूर

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर रणबीर कपूर 345 करोड़ रुपये के मालिक हैं।

लेकिन रणबीर केवल फिल्म ही नहीं बल्कि कई जगहों से करोड़ों रुपये कमाते हैं।

रणबीर म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी 'सावन' के शेयर होल्डर और ब्रांड एंबेसडर हैं।

इसके अलावा रणबीर इंडियन सुपर लीग में 35 प्रतिशत के स्टेकहोल्डर हैं।

साल 2022 में रणबीर ने पुणे बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप के 20 लाख के शेयर खरीदे थे।

इसके अलावा रणबीर ने प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी बेको में भी पैसा इनवेस्ट कर रखा है।

रणबीर का बांद्रा में एक 4 बीएचके अपार्टमेंट है।

इसके अलावा उनका पुणे के ट्रंप टावर्स में भी अपार्टमेंट है। रणबीर कपूर ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है।

रणबीर कपूर का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम है 'पिक्चर शुरू'

