रणबीर कपूर का नया घर देख फटी रह जाएंगी आंखें, पापा ने बेटी राहा के लिए लुटाई सारी दौलत
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 09, 2025
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का कृष्ण राज बंगला आखिरकार पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है.
बता दें कि इस घर का नाम रणबीर ने अपने दादा राज और दादी कृष्ण के नाम पर रखा है.
अंदर से ये कृष्ण राज बंगल बेहद ही लग्जूरियस है, जिसकी कीमत भी करोड़ों हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो रणबीर कपूर-आलिया भट्ट के इस घर की कीमत 250 करोड़ रुपये है.
और एक्टर ने ये बंगला बेटी राहा कपूर के नाम पर किया है.
बता दें कि रणबीर कपूर-आलिया भट्ट का यह घर खास व्हाइट थीम के साथ बनाया गया है.
जिसमें एक्टर के दिवंगत पिता ऋषि कपूर, मां नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा के लिए भी एक फ्लोर बनाया गया है.
रणबीर कपूर का यह बंगला 8 मंजिला है, जिसमें टैरेस गार्डन, स्विमिंग पूल भी मौजूद है.
