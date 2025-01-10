आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के दिन अपने पड़ोसियों के लिए बन गए थे सिरदर्द, इस वजह से हुआ दिमाग खराब
हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के पड़ोसी उनकी शादी में काफी परेशान हो गए थे. इस बात का खुलासा सिक्योरिटी कंसौलेट यूसूफ इब्रॅाहिम ने किया है.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी उनकी पाली हिल्स वाले घर में हुई थी. इस शादी को कवर करने के लिए करीब 350 मीडियावाले पहुंचे थे. ये लोग आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी का इंतजार कर रहे थे.
यूसूफ ने बताया कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में मीडिया को संभालना काफी मुश्किल था. हर मीडिया कंपनी से करीब 10 लोग आए थे. ऐसे में भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी.
मीडिया के अलावा भी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी देखने के लिए फैंस भी पहुंचे थे. पाली हिल पर इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि उसे संभालने में सबकी हालत खराब हो गई.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में भीड़ को संभालना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि वहां आने वाले ज्यादातर लोग सितारे थे. हालात ये हो चुके थे कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के पड़ोसियों की भी काफी दिक्कत हो रही थी.
भीड़ इतनी ज्यादा थी कि शादी में आने वाले मेहमानों को सड़क पर ही उतरना पड़ रहा था. घर तक पहुंचने में सबकी हालत खराब हो गई. सिक्योरिटी के लोग कार को घेरे खड़े थे.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर को सिक्योरिटी देने के लिए 60 -60 लोगों की टीम बनाई गई थी जो कि अलग अलग शिफ्ट में काम करते थे.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के समय तो लोग जैसे पागल ही हो गए थे. हालात ये था कि उस दिन पड़ोसी तक भी अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे.
