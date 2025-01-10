आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के दिन अपने पड़ोसियों के लिए बन गए थे सिरदर्द, इस वजह से हुआ दिमाग खराब

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 10, 2025

हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के पड़ोसी उनकी शादी में काफी परेशान हो गए थे. इस बात का खुलासा सिक्योरिटी कंसौलेट यूसूफ इब्रॅाहिम ने किया है.

Source: Instagram

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी उनकी पाली हिल्स वाले घर में हुई थी. इस शादी को कवर करने के लिए करीब 350 मीडियावाले पहुंचे थे. ये लोग आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी का इंतजार कर रहे थे.

Source: Instagram

यूसूफ ने बताया कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में मीडिया को संभालना काफी मुश्किल था. हर मीडिया कंपनी से करीब 10 लोग आए थे. ऐसे में भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी.

Source: Instagram

मीडिया के अलावा भी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी देखने के लिए फैंस भी पहुंचे थे. पाली हिल पर इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि उसे संभालने में सबकी हालत खराब हो गई.

Source: Instagram

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में भीड़ को संभालना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि वहां आने वाले ज्यादातर लोग सितारे थे. हालात ये हो चुके थे कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के पड़ोसियों की भी काफी दिक्कत हो रही थी.

Source: Instagram

भीड़ इतनी ज्यादा थी कि शादी में आने वाले मेहमानों को सड़क पर ही उतरना पड़ रहा था. घर तक पहुंचने में सबकी हालत खराब हो गई. सिक्योरिटी के लोग कार को घेरे खड़े थे.

Source: Instagram

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर को सिक्योरिटी देने के लिए 60 -60 लोगों की टीम बनाई गई थी जो कि अलग अलग शिफ्ट में काम करते थे.

Source: Instagram

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के समय तो लोग जैसे पागल ही हो गए थे. हालात ये था कि उस दिन पड़ोसी तक भी अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: 'इस वजह से गई प्रत्युषा बनर्जी की जान...' सालों बाद बॉयफ्रेंड राहुल राज ने किया बड़ा खुलासा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.