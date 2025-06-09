शादी से पहले इन स्टार्स के साथ अफेयर में रहीं Sonam Kapoor, 1 ने तो मचा दी थी खलबली

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 09, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अब 40 साल की हो गई हैं. फिल्मी दुनिया में अबतक वो कुछ बड़ा नाम नहीं बना पाई हैं. उनकी कुछ ही फिल्में हिट हुई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आज हम आपको उनके लव अफेयर्स के बारे में बता रहे हैं. शादी से पहले एक्ट्रेस का कई सितारों संग अफेयर रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रणबीर कपूर का है. दोनों फिल्म सावरियां में साथ नजर आए थे. इनके अफेयर के चर्चे खूब हुआ करते थे. बाद में इनका ब्रेकअप हो गया.

Source: Bollywoodlife.com

कहा जाता है कि एक समय पर सोनम कपूर ने डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा को भी डेट किया था. इन् दोनों के अफेयर से फैंस के बीच खलबली मच गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर की जिंदगी में साहीर बेरी नाम के एक मॅाडल की भी जगह रही है. सालभर दोनों को साथ में देखा गया. लेकिन बाद में अलग हो गए.

Source: Bollywoodlife.com

खबरें ऐसी भी रही हैं कि एक समय सोनम कपूर शाहिद कपूर को भी डेट करती थीं. हालांकि, दोनों ने कभी ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया.

Source: Bollywoodlife.com

2018 में सोनम कपूर ने दिल्ली के बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की. अब कपल का एक बेटा है, जिसका नाम वायु रखा गया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सोनम कपूर की इन फिल्मों की कमाई से मेकर्स हुए थे मालामाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.