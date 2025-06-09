शादी से पहले इन स्टार्स के साथ अफेयर में रहीं Sonam Kapoor, 1 ने तो मचा दी थी खलबली
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 09, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अब 40 साल की हो गई हैं. फिल्मी दुनिया में अबतक वो कुछ बड़ा नाम नहीं बना पाई हैं. उनकी कुछ ही फिल्में हिट हुई हैं.
आज हम आपको उनके लव अफेयर्स के बारे में बता रहे हैं. शादी से पहले एक्ट्रेस का कई सितारों संग अफेयर रहा है.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रणबीर कपूर का है. दोनों फिल्म सावरियां में साथ नजर आए थे. इनके अफेयर के चर्चे खूब हुआ करते थे. बाद में इनका ब्रेकअप हो गया.
कहा जाता है कि एक समय पर सोनम कपूर ने डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा को भी डेट किया था. इन् दोनों के अफेयर से फैंस के बीच खलबली मच गई थी.
सोनम कपूर की जिंदगी में साहीर बेरी नाम के एक मॅाडल की भी जगह रही है. सालभर दोनों को साथ में देखा गया. लेकिन बाद में अलग हो गए.
खबरें ऐसी भी रही हैं कि एक समय सोनम कपूर शाहिद कपूर को भी डेट करती थीं. हालांकि, दोनों ने कभी ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया.
2018 में सोनम कपूर ने दिल्ली के बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की. अब कपल का एक बेटा है, जिसका नाम वायु रखा गया है.
