वर्कआउट ड्रेस में रानी चटर्जी ने शेयर की बोल्ड तस्वीरें, फैंस बोले- 'हम लड़कों से भी ज्यादा...'
Sadhna Mishra
| Apr 30, 2025
रानी चटर्जी भोजपुरी सिनेमा की सबसे पॉपुलर और दमदार एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही सुपरहिट फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसा वाला' से की थी.
हालांकि, 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस एक्शन और बोल्ड किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं.
रानी फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस को अपनी अदाओं से घायल करती रहती हैं.
वहीं इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ वर्कआउट लुक वाली बोल्ड तस्वीरें शेयर की है, जो फैंस के दिलों की धड़कन तेज कर रही है.
गुलाबी जिम ड्रेस में रानी का बोल्ड अवतार और कॉन्फिडेंट अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
रानी ने फोटो के साथ लिखा, 'वो चमकदार चीजों पर क्या मरेगी, जो खुद सितारों में है.'
उनकी इन तस्वीरों पर यूज़र्स दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं और जमकर तारीफें कर रहे हैं.
एक फैन ने कमेंट किया, 'आप सितारा नहीं, पूरी गैलेक्सी हो', तो किसी ने कहा, 'हम लड़कों से भी ज्यादा तगड़ी बॉडी है आपकी.'
रानी चटर्जी को उनके दमदार रोल्स के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की 'लेडी सिंघम' कहा जाता है. वहीं अब उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
