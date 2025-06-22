स्कूल बंक कर आमिर खान से मिलने पहुंची थीं ये हीरोइन, फिर जो हुआ वो सपने में भी नहीं सोचा होगा!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 21, 2025

रानी मुखर्जी बचपन से ही अमिताभ बच्चन और आमिर खान की बहुत बड़ी फैन रही हैं.

एक्ट्रेस अपने एक इंटरव्यू में यह तक कह चुकी हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वह बिग बी से शादी भी कर लेतीं.

ऐसा ही कुछ वह आमिर खान के लिए भी फील करती थीं. एक बार तो एक्ट्रेस ने आमिर के लिए खुद को भी धोखा दे दिया था.

दरअसल, रानी जब महज 10 साल की थीं तब उन्होंने आमिर से मिलने के लिए स्कूस बंक कर दिया था, लेकिन एक्टर बर्ताव ने उनका दिल तोड़ दिया था.

यह बात उन दिनों की है जब आमिर 'लव लव लव' की शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान रानी एक्टर से मिलने सेट पर पहुंची.

लेकिन तब आमिर ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो रानी को पसंद नहीं आया. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था.

रानी ने बताया था कि आमिर ने रानी की तरफ देखे बिना ही उन्हें ऑटोग्राफ दे दिया, जिससे उनका दिल टूट गया.

हालांकि, बाद में जब दोनों ने साथ काम किया तो वे अच्छे दोस्त बन गए. आमिर और रानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है.

