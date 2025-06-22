स्कूल बंक कर आमिर खान से मिलने पहुंची थीं ये हीरोइन, फिर जो हुआ वो सपने में भी नहीं सोचा होगा!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 21, 2025
रानी मुखर्जी बचपन से ही अमिताभ बच्चन और आमिर खान की बहुत बड़ी फैन रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अपने एक इंटरव्यू में यह तक कह चुकी हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वह बिग बी से शादी भी कर लेतीं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसा ही कुछ वह आमिर खान के लिए भी फील करती थीं. एक बार तो एक्ट्रेस ने आमिर के लिए खुद को भी धोखा दे दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, रानी जब महज 10 साल की थीं तब उन्होंने आमिर से मिलने के लिए स्कूस बंक कर दिया था, लेकिन एक्टर बर्ताव ने उनका दिल तोड़ दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
यह बात उन दिनों की है जब आमिर 'लव लव लव' की शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान रानी एक्टर से मिलने सेट पर पहुंची.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन तब आमिर ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो रानी को पसंद नहीं आया. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रानी ने बताया था कि आमिर ने रानी की तरफ देखे बिना ही उन्हें ऑटोग्राफ दे दिया, जिससे उनका दिल टूट गया.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, बाद में जब दोनों ने साथ काम किया तो वे अच्छे दोस्त बन गए. आमिर और रानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: प्रेग्नेंसी के बाद भी कैसे परफेक्ट है Alia Bhatt की कमर? 3 स्टेप्स में छुपा है जादुई फॉर्मुला
अगली वेब स्टोरी देखें.