राम नवमीं पर मां दुर्गा के रंग में रंगी बॉलीवुड बालाएं
Pratibha Gaur
| Oct 11, 2024
एक्ट्रेस सुमोना चक्रव्रती रेड कलर की प्रिंटेड साड़ी में बेहद प्यारी लग रही हैं.
आलिया भट्ट भी मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचीं.
काजोल इस दौरान पर्पल और पिंक कलर की साड़ी पहनें दिखीं.
एक्ट्रेस जया बच्चन मां दुर्गा के दर्शन पहुंची थीं.
रिया चक्रवर्ती भी मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचीं.
जया बच्चन इस दौरान क्रीम कलर की साड़ी पहनें दिखीं.
एक्ट्रेस शर्वरी वाघ ब्लू कलर का सूट पहनकर दुर्गा पूजा में पहुंचीं.
इस फोटो में जया बच्चन और रानी मुखर्जी एक-दूसरे को गले लगाती दिख रही हैं.
