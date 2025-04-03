बॉलीवुड के ‘भाईजान’ की ये फिल्म न हो सकी कभी रिलीज, एक में गर्लफ्रेंड के साथ आने वाले थे नजर
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 03, 2025
बॉलीवुड में सलमान खान ने कई शानदार फिल्में की हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन भाईजान ने की कई फिल्में ऐसी भी हैं, जो रिलीज नहीं हो पाईं. इसमें से एक फिल्म की शूटिंग भी आधी हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘रणक्षेत्र’ फिल्म में सलमान खान भाग्यश्री के साथ नजर आने वाले थे. एक्ट्रेस के शादी करने के वजह से यह फिल्म नहीं बन पाई.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दस’ फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई लेकिन उसी समय निर्देशक की मृत्यु से यह रिलीज नहीं हो पाई.
Source:
Bollywoodlife.com
‘जलवा’ फिल्म के रिलीज होने की खबर भी खूब थी लेकिन यह कभी रिलीज नहीं हो पाई.
Source:
Bollywoodlife.com
‘बुलंद’ फिल्म की भी शूटिंग आधी हो गई थी लेकिन यह भी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई.
Source:
Bollywoodlife.com
‘घेराव’ फिल्म में सलमान के साथ मनीषा कोइराला भी थी. लेकिन यह भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं आ पाई.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'सिकंदर' का हाल-बेहाल, ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की ये फिल्में भी निकली सुपरफ्लॉप
अगली वेब स्टोरी देखें.