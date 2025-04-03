बॉलीवुड के ‘भाईजान’ की ये फिल्म न हो सकी कभी रिलीज, एक में गर्लफ्रेंड के साथ आने वाले थे नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 03, 2025

बॉलीवुड में सलमान खान ने कई शानदार फिल्में की हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई हैं.

लेकिन भाईजान ने की कई फिल्में ऐसी भी हैं, जो रिलीज नहीं हो पाईं. इसमें से एक फिल्म की शूटिंग भी आधी हो गई थी.

‘रणक्षेत्र’ फिल्म में सलमान खान भाग्यश्री के साथ नजर आने वाले थे. एक्ट्रेस के शादी करने के वजह से यह फिल्म नहीं बन पाई.

‘दस’ फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई लेकिन उसी समय निर्देशक की मृत्यु से यह रिलीज नहीं हो पाई.

‘जलवा’ फिल्म के रिलीज होने की खबर भी खूब थी लेकिन यह कभी रिलीज नहीं हो पाई.

‘बुलंद’ फिल्म की भी शूटिंग आधी हो गई थी लेकिन यह भी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई.

‘घेराव’ फिल्म में सलमान के साथ मनीषा कोइराला भी थी. लेकिन यह भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं आ पाई.

