Ranveer Allahbadia हर महीने करते हैं इतनी कमाई, PM मोदी ने दिया था ये अवॉर्ड

पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया अपने बयान को लेकर मुसीबत में पड़ गए हैं. पेरेंट्स को लेकर की गई उनकी टिप्पणी चलते कई जगह केस दर्ज किया गया है. Source: Bollywoodlife.com