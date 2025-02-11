Ranveer Allahbadia हर महीने करते हैं इतनी कमाई, PM मोदी ने दिया था ये अवॉर्ड

Shashikant Mishra | Feb 11, 2025

पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया अपने बयान को लेकर मुसीबत में पड़ गए हैं. पेरेंट्स को लेकर की गई उनकी टिप्पणी चलते कई जगह केस दर्ज किया गया है.

रणवीर इलाहाबादिया हाल ही में मशहूर कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने पेरेंट्स को लेकर कमेंट किया था.

रणवीर इलाहाबादिया ने अपने बयान को लेकर माफी तो मांग ली है. लेकिन ये मामला काफी बड़ा हो चुका है और उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

रणवीर इलाहाबादिया के इस विवाद के बीच जानते हैं कि उनकी कमाई कैसे होती है. वह कितना कमाते हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कहा जाता है कि उनकी महीने की कमाई 35 लाख रुपये है. वहीं, उनकी नेटवर्थ करीब 60 करोड़ रुपये है.

रणवीर इलाहाबादिया के 7 यूट्यूब चैनल हैं और इन पर 12 मिलियन से ज्यादा अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इन पर 6 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं.

रणवीर इलाहाबादिया कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं. उनके वीडियो में स्पॉन्सर्ड कंटेंट शामित होता है. वो यहां से भी तगड़ी कमाई करते हैं.

रणवीर इलाहाबादिया को 2022 में मैगजीन फोर्ब्स ने 30 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में रखा था. नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड में पीएम मोदी ने उनको सम्मानित किया था.

