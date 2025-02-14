'जुबान काटने वाले को 1 लाख...', किसने दी Ranveer Allahbadia को ये खतरनाक धमकी?
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया कॉमेडियन समय रैना के शो में शामिल होने के बाद से ही विवादों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
डार्क कॉमेडी शो में रणवीर ने माता पिता पर भद्दा कमेंट किया, जिस वजह से वह पुलिस के पचड़े में फंस गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यूट्यूबर की चारों तरफ आलोचना हो रही है, इसी बीच उनकी जान को भी खतरा पड़ गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रणवीर इलाहाबादिया को खतरनाक धमकी मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक संगठन ने रणवीर की जीभ काटने वाले को एक लाख रुपये ईनाम देने का ऐलान किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से रणवीर इलाबादिया का विरोध किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस संगठन ने ऐलान किया है कि रणबीर की जीभ काटने वाले को एक लाख रुपये इनाम दिया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
हिंदू महासभा के प्रवक्ता की तरफ से रणवीर के खिलाफ बयान आया है और इसे आपत्तिजनक बताया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हिंदू महासभा की तरफ से रणवीर के बयान को सनातन विरोधी कहा गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि रणवीर ने माता-पिता के शारीरिक संबंध पर कमेंट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्यों लड़कियों के कॉलेज के घंटों चक्कर लगाता था ये सुपरस्टार एक्टर? उधार मांगकर...
अगली वेब स्टोरी देखें.