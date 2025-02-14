'जुबान काटने वाले को 1 लाख...', किसने दी Ranveer Allahbadia को ये खतरनाक धमकी?

मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया कॉमेडियन समय रैना के शो में शामिल होने के बाद से ही विवादों में हैं.

डार्क कॉमेडी शो में रणवीर ने माता पिता पर भद्दा कमेंट किया, जिस वजह से वह पुलिस के पचड़े में फंस गए हैं.

यूट्यूबर की चारों तरफ आलोचना हो रही है, इसी बीच उनकी जान को भी खतरा पड़ गया है.

रणवीर इलाहाबादिया को खतरनाक धमकी मिली है.

एक संगठन ने रणवीर की जीभ काटने वाले को एक लाख रुपये ईनाम देने का ऐलान किया है.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से रणवीर इलाबादिया का विरोध किया गया है.

इस संगठन ने ऐलान किया है कि रणबीर की जीभ काटने वाले को एक लाख रुपये इनाम दिया जाएगा.

हिंदू महासभा के प्रवक्ता की तरफ से रणवीर के खिलाफ बयान आया है और इसे आपत्तिजनक बताया है.

हिंदू महासभा की तरफ से रणवीर के बयान को सनातन विरोधी कहा गया है.

बता दें कि रणवीर ने माता-पिता के शारीरिक संबंध पर कमेंट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है.

