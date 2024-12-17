Ranveer और Allu Arjun से Sonakshi तक, 'शक्तिमान' मुकेश खन्ना के बयानों का शिकार हुए ये स्टार्स
Dec 17, 2024
वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह तमाम स्टार्स पर निशाना साध चुके हैं.
मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर कहा कि उन्हें रामायण के बारे में जानकारी नहीं है तो ये उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की गलती है.
फिल्म 'पुष्पा 2' को देखने के बाद मुकेश खन्ना ने कहा है कि अल्लू अर्जुन शक्तिमान के लिए अच्छी चॉइस हैं. लेकिन मेकर्स ने फिल्म में उन्हें विलेन बना दिया.
मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को लेकर कहा था, 'वह मेरे पास आए थे और मुझे इस बात के लिए मना रहे थे कि वह शक्तिमान का रोल करना चाहते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि वह तमराज किलविश के रोल में ज्यादा सही लगेंगे. '
रणवीर सिंह को लेकर मुकेश खन्ना ने पहले भी कहा था, 'मैंने बोल दिया कि ऐसी इमेज वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो शक्तिमान नहीं बन सकता. मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए. अब आगे देखते हैं क्या होता है.'
अक्षय कुमार के पान मसाला विज्ञापन पर मुकेश खन्ना ने कहा था, 'अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंग कि इनको पकड़ के मारना चाहिए. वो सेहत का ध्यान रखने वाले इंसान हैं और कहते हैं आदाब.'
सैफ अली खान के फिल्म 'आदिपुरुष' में रावण के किरदार को ह्यमरस बनाने पर मुकेश खन्ना ने कहा था, 'तुम होते है कौन हो हमारे महाकाव्य के किरदारों को बदलने वाले, अपने धर्म में करके दिखाओ, सिर काटने लगेंगे.'
मुकेश खन्ना ने जीनत अमान के शादी के पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बयान पर कहा था कि ये हमारे कल्चर में नही है. ये पश्चिम सभ्यता से आया है.
मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा और उनके शो के लेकर कई बार निशाना साधा है. यहां तक कि उन्होंने कॉमेडियन के शो को असभ्य बताया है.
