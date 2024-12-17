Ranveer और Allu Arjun से Sonakshi तक, 'शक्तिमान' मुकेश खन्ना के बयानों का शिकार हुए ये स्टार्स

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 17, 2024

वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह तमाम स्टार्स पर निशाना साध चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर कहा कि उन्हें रामायण के बारे में जानकारी नहीं है तो ये उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की गलती है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुष्पा 2' को देखने के बाद मुकेश खन्ना ने कहा है कि अल्लू अर्जुन शक्तिमान के लिए अच्छी चॉइस हैं. लेकिन मेकर्स ने फिल्म में उन्हें विलेन बना दिया.

Source: Bollywoodlife.com

मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को लेकर कहा था, 'वह मेरे पास आए थे और मुझे इस बात के लिए मना रहे थे कि वह शक्तिमान का रोल करना चाहते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि वह तमराज किलविश के रोल में ज्यादा सही लगेंगे. '

Source: Bollywoodlife.com

रणवीर सिंह को लेकर मुकेश खन्ना ने पहले भी कहा था, 'मैंने बोल दिया कि ऐसी इमेज वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो शक्तिमान नहीं बन सकता. मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए. अब आगे देखते हैं क्या होता है.'

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार के पान मसाला विज्ञापन पर मुकेश खन्ना ने कहा था, 'अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंग कि इनको पकड़ के मारना चाहिए. वो सेहत का ध्यान रखने वाले इंसान हैं और कहते हैं आदाब.'

Source: Bollywoodlife.com

सैफ अली खान के फिल्म 'आदिपुरुष' में रावण के किरदार को ह्यमरस बनाने पर मुकेश खन्ना ने कहा था, 'तुम होते है कौन हो हमारे महाकाव्य के किरदारों को बदलने वाले, अपने धर्म में करके दिखाओ, सिर काटने लगेंगे.'

Source: Bollywoodlife.com

मुकेश खन्ना ने जीनत अमान के शादी के पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बयान पर कहा था कि ये हमारे कल्चर में नही है. ये पश्चिम सभ्यता से आया है.

Source: Bollywoodlife.com

मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा और उनके शो के लेकर कई बार निशाना साधा है. यहां तक कि उन्होंने कॉमेडियन के शो को असभ्य बताया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT पर मौजूद इस फिल्म ने बनाया था सबसे ज्यादा किसिंग सीन का रिकॉर्ड, 30 से ज्यादा थे लिपलॉक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.