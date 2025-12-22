'धुरंधर' ने बनाए 5 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के छूट जाएंगे पसीने

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 22, 2025

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई ही नहीं कर रही.

यह फिल्म अपने नाम रिकॉर्ड्स की ऐसी सीरीज बना रही है, जिसे तोड़ना दिग्गजों के लिए भी मुश्किल होगा.

'धुरंधर' का जादू पहले वीक पर भले ही कम देखने को मिला, लेकिन दूसरे वीकेंड में यह 253.25 करोड़ का कलेक्शन कर हाईएस्ट सेकेंड वीक कलेक्शन वाली फिल्म बन गई.

इस मामले में 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' से नंबर 1 का ताज छीन लिया. 'पुष्पा 2' ने सेकेंड वीक में 196.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

'धुरंधर' हाईएस्ट सेकेंड फ्राइडे 32.5 करोड़ रुपए और हाईएस्ट थर्ड फ्राइडे 22.5 करोड़ के कलेक्शन के साथ नंबर वन फिल्म बनी.

इतना ही नहीं इस फिल्म ने हाईएस्ट सेकेंड और थर्ड सैटरडे का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है. सेकेंड सैटरडे 53 करोड़ और थर्ड सैटरडे 34.25 करोड़ कलेक्शन किए.

'धुरंधर' ने अपने नाम हाईएस्ट सेकेंड और थर्ड संडे कलेक्शन भी अपने नाम किया है. सेकेंड संडे 58 करोड़ और थर्ड संडे 38.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

पांचवा रिकॉर्ड 16 दिन में 500 करोड़ी फिल्म बनने का है, जो अब तक किसी भी बॉलीवुड मूवी ने नहीं बनाया था.

