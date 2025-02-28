इन 6 फिल्मों में फिर से दिखेगा Ranveer Singh का जलवा, लिस्ट में शामिल हैं ये नाम
Sadhna Mishra
| Feb 28, 2025
विलेन हो या हीरो हर एक किरदार में रणवीर सिंह दमदार एक्टिंग से जान फूंक देते हैं.
हालांकि पिछले काफी समय से वह पर्दे से दूर हैं.
ऐसे में फैंस को उनकी धांसू फिल्मों का लंबे वक्त से इंतजार था, जो अब खत्म होने वाला है.
दरअसल, एक्टर जल्द ही कुछ जबरदस्त फिल्मों में नजर आने वाले हैं.
रणवीर सिंह जल्द ही फिल्म 'शक्तिमान' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगे.
फिल्म 'डॉन 3' में भी रणवीर सिंह का जलवा देखने को मिलेगा.
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बैजू बावरा' में भी एक्टर लीड रोल में नजर आएंगे.
रोहित शेट्टी की फिल्म 'सिंबा 2' में भी रणवीर सिंह का धांसू अवतार देखने को मिलेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह 'अंदाज अपना अपना' के रीमेक में भी दिखाई देंगे.
वहीं एक्टर जल्द ही फिल्म 'वेलापरी' के हिंदी रीमेक में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाएंगे.
