कॉन्डम का एड करके बुरी तरह फंसे ये 9 स्टार्स

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं, जिन्होंने कॉन्डम का एड करके ट्रोलिंग झेली हैं.

अन्नू कपूर ने हाल ही में एक कॉन्डम एड में काम किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

एक समय पर पूजा बेदी भी कॉन्डम की एड में काम कर चुकी हैं.

सनी लिओनी के कॉन्डम के एड ने सोशल मीडिया और सड़क पर हल्ला मचा दिया था.

करण-बिपाशा अपने कॉन्डम के एड की वजह से काफी ट्रोल हुए थे.

समीरा रेड्डी ने एक समय पर शाइनी आहूजा के साथ कॉन्डम की एड में काम किया था.

रणबीर सिंह अपने कॉन्डम की एड की वजह से खूब ट्रोल हुए थे.

अर्जुन रामपाल भी इसी लिस्ट में शामिल है.

