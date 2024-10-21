कॉन्डम का एड करके बुरी तरह फंसे ये 9 स्टार्स
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 21, 2024
बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं, जिन्होंने कॉन्डम का एड करके ट्रोलिंग झेली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अन्नू कपूर ने हाल ही में एक कॉन्डम एड में काम किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक समय पर पूजा बेदी भी कॉन्डम की एड में काम कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी लिओनी के कॉन्डम के एड ने सोशल मीडिया और सड़क पर हल्ला मचा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
करण-बिपाशा अपने कॉन्डम के एड की वजह से काफी ट्रोल हुए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
समीरा रेड्डी ने एक समय पर शाइनी आहूजा के साथ कॉन्डम की एड में काम किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रणबीर सिंह अपने कॉन्डम की एड की वजह से खूब ट्रोल हुए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
अर्जुन रामपाल भी इसी लिस्ट में शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस के 4 मिनट के किसिंग सीन ने मचा दिया था तहलका
अगली वेब स्टोरी देखें.