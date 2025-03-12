फिल्मी पर्दे से जेल की कोठरी तक, जब इन एक्ट्रेसेस पर टूटा कानून का कहर

साउथ एक्ट्रेस रान्या राव इन दिनों विवादों से घिरी हुई हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस को सोने की तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया गया था.

लेकिन आज हम आपको उन बॉलीवुड हसीनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने जेल की हवा खाई है.

बॉलीवुड सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को ड्रग्स माफिया विकी गोस्वामी के साथ गिरफ्तार किया गया था.

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में रिया चक्रवर्ती 6 हफ्ते की जेल काट चुकी हैं.

कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी अल्का कौशल भी चेक बाउंस मामले में 2 सार की सजा काट चुकी हैं.

हाई प्रोफाइलिक एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे भी जेल की हवा खा चुकी हैं. इन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था.

एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद पर देह व्यापार का आरोप लगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ा. हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी.

