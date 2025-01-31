रैपर रफ्तार ने मनराज जवंदा संग रचाई दूसरी शादी, सामने आए पहले फोटोज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 31, 2025

रैपर रफ्तार ने तलाक के 4 साल बाद दूसरी शादी कर ली है.

Source: Bollywoodlife.com

जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, इन फोटोज में रफ्तार बहुत खुश लग रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि रैपर रफ्तार ने फैशन स्टाइलिस्ट मनराज जवांदा संग शादी रचाई है.

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में रफ्तार मनराज को मंगलसूत्र पहनाते दिख रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फोटो में मनराज कांजीवरम साड़ी में दुल्हन बनी हुई हैं तो वहीं रफ्तार भी काफी हैंडसम लग रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि मनराज पेशे से एक फैशन स्टाइलिस्ट हैं, जो अपनी खूबसूरती से भी कहर ढाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं रफ्तार की बात करें तो उनका तलाक साल 2022 में हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

इसके बाद रफ्तार और मनराज एक-दूसरे के करीब आए और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नक्सली था बॉलीवुड ये सुपरस्टार, एक हादसे ने कैसे बनाया बॉलीवुड का...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.