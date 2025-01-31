रैपर रफ्तार ने मनराज जवंदा संग रचाई दूसरी शादी, सामने आए पहले फोटोज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 31, 2025
रैपर रफ्तार ने तलाक के 4 साल बाद दूसरी शादी कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, इन फोटोज में रफ्तार बहुत खुश लग रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि रैपर रफ्तार ने फैशन स्टाइलिस्ट मनराज जवांदा संग शादी रचाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में रफ्तार मनराज को मंगलसूत्र पहनाते दिख रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटो में मनराज कांजीवरम साड़ी में दुल्हन बनी हुई हैं तो वहीं रफ्तार भी काफी हैंडसम लग रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि मनराज पेशे से एक फैशन स्टाइलिस्ट हैं, जो अपनी खूबसूरती से भी कहर ढाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं रफ्तार की बात करें तो उनका तलाक साल 2022 में हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद रफ्तार और मनराज एक-दूसरे के करीब आए और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नक्सली था बॉलीवुड ये सुपरस्टार, एक हादसे ने कैसे बनाया बॉलीवुड का...
अगली वेब स्टोरी देखें.