तलाक के 5 साल बाद फिसले रैपर रफ्तार के... इस लड़की संग....
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 30, 2025
मशहूर रैपर रफ्तार अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं.
पांच साल पहले रफ्तार ने अपनी पत्नी कोमल वोहरा से अपने रास्ते अलग कर लिए थे.
अब खबर आई है कि रफ्तार की जिंदगी में नई लड़की की एंट्री हो गई है और वह जल्द शादी करने वाले हैं.
अचानक ही सोशल मीडिया पर रफ्तार के प्रीवेडिंग फंक्शन के वीडियोज ने तहलका मचा दिया है.
आइए आपको बताते हैं कि रैपर किससे शादी करने जा रहे हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रफ्तार मशहूर फैशन डिजाइनर मनराज जवंदा से जल्द ही शादी करने जा रहे हैं.
उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो, रियलिटी टीवी शो और विज्ञापनों के लिए स्टाइलिस्ट के रूप में काम किया है।
मनराज का जन्म कोलकाता में हुआ है और वह फैशन की दुनिया में नाम कमा रही हैं.
मनराज ने अपनी वेबसाइट के कैप्शन में भी बचपन के कपड़ों से लेकर मुंबई के फैशन वर्ल्ड में जगह बनाने तक की जर्नी लिखी है.
बता दें कि दोनों की शादी का कार्ड वायरल हो चुका है, लेकिन डेट अब तक लीक नहीं हुई है.
