40 साल के इस शादीशुदा मर्द के पीछे पागल हैं राशा थडानी, सालों से है...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

बॉलीवुड अदाकारा रवीनाटंडन की बेटी राशा थडानी इस समय लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में राशा थडानी ने फिल्म आजाद के जरिए बॉलीवुड में एंट्री की है.

बॉलीवुड में एंट्री करते ही राशा थडानी ने तबाही मचा दी है. राशा थडानी लगातार अपनी पसंद और नपसंद के बारे में खुलकर बात कर रही हैं.

हाल ही में राशा थडानी ने बताया है कि वो बॉलीवुड के किस सितारे पर क्रश रखती हैं. राशा थडानी का जवाब सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे.

राशा थडानी ने दावा किया है कि वो बॉलीवुड के एक शादीशुदा एक्टर पर क्रश रखती हैं जिसकी उम्र 40 साल है. यहां हम बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में बात कर रहे हैं.

राशा थडानी ने खुलासा किया है कि वो काफी समय से सिद्धार्थ मल्होत्रा को पसंद करती हैं. राशा थडानी चाहती हैं कि आने वाले समय में वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करें.

इस समय राशा थडानी फैंस के दिलों दिमाग पर छाई हुईं हैं. केवल 16 साल की उम्र में राशा थडानी को स्टारडम का स्वाद चखने को मिल गया है.

हालांकि करियर के साथ साथ राशा थडानी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हैं. राशा थडानी को फिल्म आजाद के सेट पर पढ़ाई करते हुए देखा गया था.

राशा थडानी को सेट पर पढ़ाई करते देखकर फैंस चौंक गए थे. जिसके बाद सोशल मीडिया पर राशा थडानी की खूब तारीफ भी हुई थी.

लग दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में राशा थडानी भी अपनी मां की तरह बॉलीवुड की दुनिया पर राज करने वाली हैं.

