40 साल के इस शादीशुदा मर्द के पीछे पागल हैं राशा थडानी, सालों से है...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 24, 2025
बॉलीवुड अदाकारा रवीनाटंडन की बेटी राशा थडानी इस समय लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में राशा थडानी ने फिल्म आजाद के जरिए बॉलीवुड में एंट्री की है.
Source:
Instagram
बॉलीवुड में एंट्री करते ही राशा थडानी ने तबाही मचा दी है. राशा थडानी लगातार अपनी पसंद और नपसंद के बारे में खुलकर बात कर रही हैं.
Source:
Instagram
हाल ही में राशा थडानी ने बताया है कि वो बॉलीवुड के किस सितारे पर क्रश रखती हैं. राशा थडानी का जवाब सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे.
Source:
Instagram
राशा थडानी ने दावा किया है कि वो बॉलीवुड के एक शादीशुदा एक्टर पर क्रश रखती हैं जिसकी उम्र 40 साल है. यहां हम बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में बात कर रहे हैं.
Source:
Instagram
राशा थडानी ने खुलासा किया है कि वो काफी समय से सिद्धार्थ मल्होत्रा को पसंद करती हैं. राशा थडानी चाहती हैं कि आने वाले समय में वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करें.
Source:
Instagram
इस समय राशा थडानी फैंस के दिलों दिमाग पर छाई हुईं हैं. केवल 16 साल की उम्र में राशा थडानी को स्टारडम का स्वाद चखने को मिल गया है.
Source:
Instagram
हालांकि करियर के साथ साथ राशा थडानी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हैं. राशा थडानी को फिल्म आजाद के सेट पर पढ़ाई करते हुए देखा गया था.
Source:
Instagram
राशा थडानी को सेट पर पढ़ाई करते देखकर फैंस चौंक गए थे. जिसके बाद सोशल मीडिया पर राशा थडानी की खूब तारीफ भी हुई थी.
Source:
Instagram
लग दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में राशा थडानी भी अपनी मां की तरह बॉलीवुड की दुनिया पर राज करने वाली हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: मारधाड़ से पॉवरपैक हैं ये 7 सीरीज, OTT पर जाकर दीजिए सलटा
अगली वेब स्टोरी देखें.