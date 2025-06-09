राशा थडानी ने वन पीस में ढाया कहर, टाइट फिटिड ड्रेस में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, तस्वीरों से नजर हटाना होगा मुश्किल
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 08, 2025
इस बार उन्होंने टाइट फिटेड शिमरी वन पीस ड्रेस में कहर ढाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा की इस आउटफिट ने उनके कर्वी फिगर को बेहद खूबसूरती से हाईलाइट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनकी बॉडी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के दीवाने हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी क्यूट स्माइल और मासूम पोज ने लोगों का दिल जीत लिया है. फोटोज में उनके नैचुरल एक्सप्रेशंस साफ नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा ने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक स्टाइलिश पोज दिए, जिनमें उनका यूथचार्म और एटीट्यूड साफ झलक रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी फोटोज पर फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी, किसी ने उन्हें "स्टाइल क्वीन" कहा तो किसी ने "नेक्स्ट जनरेशन डीवा" बताया.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा ने सटल मेकअप और खुले बालों में अपनी नेचुरल ब्यूटी को और भी ज्यादा निखारा. उनका लुक बिल्कुल रिफ्रेशिंग और ट्रेंडी लगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों के आते ही सोशल मीडिया पर राशा थडानी ट्रेंड करने लगीं. इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रेड ड्रेस में उर्वशी रौतेला का शाही अंदाज देखा आपने? तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे मदहोश!
अगली वेब स्टोरी देखें.