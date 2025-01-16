रवीना टंडन से भी ज्यादा खूबसूरत हैं बेटी राशा थडानी
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 16, 2025
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी जल्द ही डेब्यू करने वाली हैं।
राशा थडानी अपकमिंग फिल्म आजाद के जरिए फिल्मी दुनिया में एंट्री मारने वाली हैं।
फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही राशा थडानी ने अच्छा-खासा फैन बेस तैयार कर लिया है।
सोशल मीडिया पर राशा थडानी की तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो जाती हैं।
राशा थडानी की खूबसूरती की तुलना उनकी मां रवीना टंडन से की जाती है।
राशा थडानी आए दिन अपने फोटोशूट की झलक दिखाती रहती हैं।
राशा थडानी को अब तक कई एडफिल्म्स में भी देखा जा चुका है।
राशा थडानी अपने स्टाइलिश लुक से हर किसी का दिल जीत लेती हैं।
लोगों को अब राशा के डेब्यू का तहेदिल से इंतजार है।
