रवीना टंडन से भी ज्यादा खूबसूरत हैं बेटी राशा थडानी

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी जल्द ही डेब्यू करने वाली हैं।

Source: Bollywoodlife.com

राशा थडानी अपकमिंग फिल्म आजाद के जरिए फिल्मी दुनिया में एंट्री मारने वाली हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही राशा थडानी ने अच्छा-खासा फैन बेस तैयार कर लिया है।

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर राशा थडानी की तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो जाती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

राशा थडानी की खूबसूरती की तुलना उनकी मां रवीना टंडन से की जाती है।

Source: Bollywoodlife.com

राशा थडानी आए दिन अपने फोटोशूट की झलक दिखाती रहती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

राशा थडानी को अब तक कई एडफिल्म्स में भी देखा जा चुका है।

Source: Bollywoodlife.com

राशा थडानी अपने स्टाइलिश लुक से हर किसी का दिल जीत लेती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

लोगों को अब राशा के डेब्यू का तहेदिल से इंतजार है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अपने टेलर भैया से डिजाइन करवाएं सारा अली खान के ये ब्लाउज, हर लुक में दिखेंगी शहजादी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.