जाह्नवी कपूर और सुहाना खान से तुलना पर बोलीं राशा थडानी, एक्ट्रेस ने खुलकर दिया इंटरव्यू में जवाब
Bollywood Staff
| Jan 14, 2025
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी फिल्म 'आजाद' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं.
फिल्म 'आजाद' से राशा थडानी के साथ अमान देवगन भी डेब्यू कर रहे हैं.
इन दिनों राशा थडानी अपनी फिल्म 'आजाद' को प्रमोट करने में बिजी हैं.
राशा थडानी से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और सुहाना खान को लेकर सवाल किया गया था.
राशा थडानी ने इंटव्यू में खुलकर इस सवाल का जवाब दिया है.
दरअसल, इंटरनेट पर राशा थडानी को जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और सुहाना खान से कंपेयर किया जा रहा है.
राशा थडानी ने जाह्नवी कपूर और सुहाना खान से तुलना किए जाने पर इंटरव्यू में जवाब दिया है.
राशा थडानी ने जवाब देते हुए कहा कि 'वो मुझसे कई ज्यादा काम कर चुके हैं. वो मुझसे ज्यादा फिल्में कर चुके हैं.'
राशा थडानी ने कहा, 'मैं जाह्नवी कपूर और सुहाना खान से बहुत कुछ सीख सकती हूं उनसे मेरी तुलना करना ठीक नहीं है.'
