राशा ने सर्दी में बढ़ा दिया 'पारा', फोटो देख आप भी बोलेंगे 'लगा दी आग'
Masummba Chaurasia
| Jan 22, 2025
बॉलीवुड की उभरती स्टार राशा ठडानी ने एक बार फिर हॉट और ग्लैमरस लुक से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
रवीना टंडन की बेटी राशा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे बेहद हॉट नजर आ रहीं हैं.
इन तस्वीरों में राशा ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई हैं, इसी के साथ लाइट मेकअप और पोनीलेट में कैमरे के सामने किलर पोज दे रहीं हैं.
उनका यह हॉट अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. इन तस्वीरों पर फैंस जमकर लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिख- 'मेरा फेवरेट पर्सन अपने पसंदीदा रंग में!', तो दूसरे यूजर ने लिखा- 'सिर्फ एक लड़की, जो हर कलर में दिखती है अप्सरा'
एक यूजर ने लिखा- 'थिएटर में जानकी के रूप में आपने मेरा दिन बना दिया', तो दूसरे ने लिखा- 'रेड रोज की तरह दिख रही हो'
बता दें, फैशन और स्टाइल के मामले में राशा ठडानी बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुकीं हैं.
उनकी यह फोटो इस बात का सबूत हैं, कि वह जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री की नई सेंसेशन बनने वाली हैं.
