राशा थडानी ने ट्रांसपेरेंट साड़ी में ढाया कहर, निहारती रहीं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस!
Shashikant Mishra
| May 18, 2025
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने भी एक्टिंग की दुनिया में एंट्री कर ली है. इसी साल उनकी डेब्यू फिल्म रिलीज हुई थी.
राशा थडानी अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी ग्लैमरस अदाओं को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.
राशा थडानी हाल ही में जी सिने अवॉर्ड्स 2025 में पहुंची थीं. उन्होंने अपने दिलकश अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा.
राशा थडानी ने ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी थी और उन्होंने पैपराजी को जमकर प्यारे पोज दिए.
राशा थडानी के खुले बालों ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए. वह काफी प्यारी लग रही थीं.
राशा थडानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस पसंद कर रहे हैं.
राशा थडानी की एक-एक अदा को देखकर उनके फैंस बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भूल गए.
