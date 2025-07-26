मोतियों वाली ड्रेस में राशा थडानी ने ढाया गजब का कहर, हुस्न और अंदाज पर मर मिटे फैंस

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 26, 2025

रवीन टंडन की लाडली और एक्ट्रेस राशा थडानी अक्सर अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें उनका अंदाज काफी स्टनिंग लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस मोतियो से जड़ी ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं, जो उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रही है.

Source: Bollywoodlife.com

इन पिक्सर्च में राशा का एक्सप्रेशन और स्टाइल कमाल का लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

एक फोटो में उनके चेहरे पर गिरती लटें और बैकग्राउंड की ड्रेसिंग टेबल लाइट्स उनके लुक को और ग्लैमरस बना रही है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि, राशा ने फिल्म 'आजाद' में अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीता था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अंजली अरोड़ा ने शॉर्ट ड्रेस में दिखाया फिगर, फैंस भर रहे आहें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.