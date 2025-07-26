मोतियों वाली ड्रेस में राशा थडानी ने ढाया गजब का कहर, हुस्न और अंदाज पर मर मिटे फैंस
Sadhna Mishra
| Jul 26, 2025
रवीन टंडन की लाडली और एक्ट्रेस राशा थडानी अक्सर अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें उनका अंदाज काफी स्टनिंग लग रहा है.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस मोतियो से जड़ी ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं, जो उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रही है.
इन पिक्सर्च में राशा का एक्सप्रेशन और स्टाइल कमाल का लग रहा है.
एक फोटो में उनके चेहरे पर गिरती लटें और बैकग्राउंड की ड्रेसिंग टेबल लाइट्स उनके लुक को और ग्लैमरस बना रही है.
बता दें कि, राशा ने फिल्म 'आजाद' में अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीता था.
