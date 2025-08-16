जन्माष्टमी पर रश्मि देसाई ने ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दिलकश अदाएं, फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 16, 2025

16 अगस्त 2025 को देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है. सेलेब्स भी इस खास दिन की बधाई दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी फैंस को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने पारंपरिक ड्रेस पहनकर शानदार पोज दिए जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरें शेयर करते हुए रश्मि देसाई ने लिखा, 'सभी को जन्माष्टमी की शुभकानाएं.'

Source: Bollywoodlife.com

फैंस ने उनकी पोस्ट को लाइक करते हुए जमकर तारीफें कीं और उन्हें भी बधाइयां दी.

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने उन्हें, 'परम सुंदरी' बताया तो दूसरे ने उन्होंने, 'प्यारी' बताया. ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि, एक्ट्रेस जल्द ही पंजाबी फिल्म 'चंबे दी बूटी' में लीड रोल में नजर आएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Avneet Kaur ने ट्रेडिशनल आउटफिट में ढाया कहर, येलो सूट में देख फैंस बोले- 'यह तो शाहरुख खान...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.