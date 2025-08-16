जन्माष्टमी पर रश्मि देसाई ने ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दिलकश अदाएं, फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन्स
Sadhna Mishra
| Aug 16, 2025
16 अगस्त 2025 को देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है. सेलेब्स भी इस खास दिन की बधाई दे रहे हैं.
इसी बीच टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी फैंस को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है.
एक्ट्रेस ने पारंपरिक ड्रेस पहनकर शानदार पोज दिए जिसने फैंस का दिल जीत लिया.
तस्वीरें शेयर करते हुए रश्मि देसाई ने लिखा, 'सभी को जन्माष्टमी की शुभकानाएं.'
फैंस ने उनकी पोस्ट को लाइक करते हुए जमकर तारीफें कीं और उन्हें भी बधाइयां दी.
एक यूजर ने उन्हें, 'परम सुंदरी' बताया तो दूसरे ने उन्होंने, 'प्यारी' बताया. ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.
बता दें कि, एक्ट्रेस जल्द ही पंजाबी फिल्म 'चंबे दी बूटी' में लीड रोल में नजर आएंगी.
