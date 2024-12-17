Bollywood की इस फिल्म को करने में झिझक रही थीं Rashmika Mandanna, मेकर्स से पूछा 'मैं ही क्यों..'
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 17, 2024
रश्मिका मंदाना की फिल्म 'पुष्पा 2' हाल ही में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है.
रश्मिका मंदाना को फिल्म 'पुष्पा 2' में खूब पसंद किया जा रहा है.
रश्मिका मंदाना ने हाल ही में बॉलीवुड में एक और नया प्रोजेक्ट साइन किया है.
रश्मिका मंदाना एक्टर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' में नजर आएंगी.
रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो इस फिल्म को साइन करने में पहले झिझक रही थीं.
रश्मिका मंदाना ने बताया कि यह एक महाराष्ट्रीयन फिल्म है और मैं एक साउथ इंडियन हूं.
रश्मिका ने कहा, मैंने मेकर्स से पूछा आपके मन में क्या चल रहा है? आप मुझे एक महाराष्ट्रीयन रानी के रूप में कैसे सोच रहे हैं?
रश्मिका मंदाना ने कहा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार स्क्रिप्ट सुनकर उसे हां करने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की थी.
विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'छावा' मराठी राजा शिवाजी सावंत के जीवन पर आधारित है.
फिल्म 'छावा' अगले साल 2025 में थिएटर में रिलीज होने वाली है.
