गोल्डन सूट में रश्मिका मंदाना ने उड़ाए होश, फैंस का हाल देखकर चौंक जाएंगे आप!

गोल्डन सूट में रश्मिका मंदाना ने उड़ाए होश, फैंस का हाल देखकर चौंक जाएंगे आप!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 09, 2025
नेशनल क्रश रश्मिका मंदाा जल्द ही धनुष के साथ फिल्म 'कुबेर' में नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में रश्मिका चेन्नई में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचीं थी. इसी बीच उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में एक्ट्रेस गोल्डन सूट पहने नजर आईं. उन्होंने अपने इस लुक से फैंस को दीवाना बना लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका ने तस्वीरों के साथ खास कैप्शन भी लिखा, 'उन्होंने बताया कि चेन्नई उनकी बचपन की यादों से जुड़ा है.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने लिखा, 'यह शहर उनके दिल के बेहद करीब है. चेन्नई में प्रमोशन के दौरान वह दिल खोलकर हंसीं और आज की शाम उनके लिए बेहद खास रही.'
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका ने फिल्म के को-स्टार धनुष और नागार्जुन के साथ-साथ निर्देशक शेखर कम्मुला का भी शुक्रिया अदा किया.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रमोशन के दौरान रश्मिका का सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक फैंस को खूब पसंद आया और तस्वीरें वायरल हो गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर फैंस अब फिल्म 'कुबेर' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर रश्मिका-धनुष की केमिस्ट्री देखने के लिए.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नशीली आंखें और किलर अदाएं, एक्ट्रेस वामिका गब्बी की ये फोटोज चुरा लेंगी आपका दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.