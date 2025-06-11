व्हाइट शरारा, बिंदी में गजब लगीं रश्मिका मंदाना, धनुष-नागार्जुन संग पिक ने उड़ाया होश
Sadhna Mishra
| Jun 10, 2025
रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कुबेर' को लेकर लगातार सुर्खियों में बनीं हुईं हैं.
एक्ट्रेस जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं. इस बीच रश्मिका, धनुष और नागार्जुन ने 'कुबेर' के प्रमोशनल इवेंट में जमकर धमाल मचाया.
इस दौरान रश्मिका मंदाना का लुक फैंस को दिलों में बस गया.
इवेंट में रश्मिका मंदाना ने सफेद शरारा और बिंदी में अप्सरा जैसे लुक से लोगों का दिल जीत लिया.
वहीं नागार्जुन सफेद ब्लेजर-पैंट में हैंडसम लग रहे थे, पर्सनालिटी ने लाइमलाइट बटोरी.
धनुष ने ग्रे सूट में कातिलाना लुक से इवेंट में अपना जलवा बिखेरा.
रश्मिका और नागार्जुन ने क्लासी अंदाज में पैप को शानदार पोज दिए.
बता दें कि, साउथ की सोशल थ्रिलर फिल्म 'कुबेर' 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
