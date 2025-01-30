कॉलेज स्टूडेंट बनकर बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छाप चुकी हैं रश्मिका मंदाना, कमाई के आगे...
रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं. हालांकि एक फिल्म ऐसी भी है जो पुष्पा 2 से भी बड़ी हिट रह चुकी है. इस फिल्म ने रश्मिका मंदाना के करियर को चमका दिया था.
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रश्मिका मंदाना की सबसे बड़ी हिट फिल्म कौन सी है. इस फिल्म का नाम किरिक पार्टी है जिसमें रश्मिका मंदाना के साथ रक्षित शेट्टी नजर आए थे.
इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने एक कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था. इस रोल में रश्मिका मंदाना ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था. लोग आज भी रश्मिका मंदाना की फिल्म को बहुत पसंद करते हैं,
आपको जानकर हैरानी होगी कि रश्मिका मंदाना की इस फिल्म का जबट केवल 4 करोड़ रुपए था. हालांकि इस फिल्म ने अपने बजट से करीब 12 गुना ज्यादा की कमाई की थी.
रश्मिका मंदाना की इस फिल्म ने करीब 50 करोड़ रुपए कमाकर सबको चौंका दिया था. आज भी लोग इस फिल्म को रश्मिका मंदाना की सबसे हिट फिल्म मानते हैं.
माना जाता है कि इस फिल्म के सेट पर ही रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की दोस्ती हुई थी. काम करते करते कब एक दूसरे को प्यार हो गया पता ही नहीं चला.
कहा जाता है कि इस फिल्म के रिलीज के बाद ही रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी ने एक दूसरे से सगाई तक कर डाली थी. हालांकि रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी ने ये बात सबसे छिपाई थी.
वह बात अलग है कि रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी का रिश्ता लंबा नहीं चल सका. कुछ समय में ही रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी का ब्रेकअप हो गया.
