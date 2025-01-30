कॉलेज स्टूडेंट बनकर बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छाप चुकी हैं रश्मिका मंदाना, कमाई के आगे...

रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं. हालांकि एक फिल्म ऐसी भी है जो पुष्पा 2 से भी बड़ी हिट रह चुकी है. इस फिल्म ने रश्मिका मंदाना के करियर को चमका दिया था. Source: Instagram