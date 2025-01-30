कॉलेज स्टूडेंट बनकर बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छाप चुकी हैं रश्मिका मंदाना, कमाई के आगे...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 30, 2025

रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं. हालांकि एक फिल्म ऐसी भी है जो पुष्पा 2 से भी बड़ी हिट रह चुकी है. इस फिल्म ने रश्मिका मंदाना के करियर को चमका दिया था.

Source: Instagram

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रश्मिका मंदाना की सबसे बड़ी हिट फिल्म कौन सी है. इस फिल्म का नाम किरिक पार्टी है जिसमें रश्मिका मंदाना के साथ रक्षित शेट्टी नजर आए थे.

Source: Instagram

इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने एक कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था. इस रोल में रश्मिका मंदाना ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था. लोग आज भी रश्मिका मंदाना की फिल्म को बहुत पसंद करते हैं,

Source: Instagram

आपको जानकर हैरानी होगी कि रश्मिका मंदाना की इस फिल्म का जबट केवल 4 करोड़ रुपए था. हालांकि इस फिल्म ने अपने बजट से करीब 12 गुना ज्यादा की कमाई की थी.

Source: Instagram

रश्मिका मंदाना की इस फिल्म ने करीब 50 करोड़ रुपए कमाकर सबको चौंका दिया था. आज भी लोग इस फिल्म को रश्मिका मंदाना की सबसे हिट फिल्म मानते हैं.

Source: Instagram

माना जाता है कि इस फिल्म के सेट पर ही रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की दोस्ती हुई थी. काम करते करते कब एक दूसरे को प्यार हो गया पता ही नहीं चला.

Source: Instagram

कहा जाता है कि इस फिल्म के रिलीज के बाद ही रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी ने एक दूसरे से सगाई तक कर डाली थी. हालांकि रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी ने ये बात सबसे छिपाई थी.

Source: Instagram

वह बात अलग है कि रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी का रिश्ता लंबा नहीं चल सका. कुछ समय में ही रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी का ब्रेकअप हो गया.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ‘मधुबाला’ की 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में, घर बैठे इन ओटीटी प्लेटफ्रॉम पर देखें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.