Shah Rukh Khan संग मिर्जापुर की 'बीना त्रिपाठी' का है Long Distance Relationship, जानें सच

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 30, 2024

शाहरुख खान अपने चार्म और रोमांस से फीमेल फैंस को दीवाना बना देते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने अपने किरदार 'बिना त्रिपाठी' से धमाल मचा दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

रसिका दुग्गल ने हाल ही में अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर बात की है.

Source: Bollywoodlife.com

रसिका दुग्गल से एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान के लिए अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

रसिका दुग्गल ने बताया कि यह बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रिश्ता है.

Source: Bollywoodlife.com

रसिका दुग्गल ने बताया कि 'मैं कभी भी शाहरुख खान से नहीं मिली हूं. लेकिन मुझे उन्हें देखकर उनसे प्यार हो जाता है.'

Source: Bollywoodlife.com

रसिका दुग्गल ने बताया उन्हें शाहरुख खान से फिल्म 'डर' और 'बाजीगर' देखकर प्यार हो गया था.

Source: Bollywoodlife.com

रसिका दुग्गल ने कहा, 'यह सिर्फ एक रोमांटिक हीरो के बारे में नहीं था. यह सिर्फ शाहरुख खान के बारे में था.

Source: Bollywoodlife.com

रसिका दुग्गल ने कहा कि 'शाहरुख खान के लिए मेरा शुद्ध, बिना शर्त वाला प्यार हमेशा मौजूद है.'

Source: Bollywoodlife.com

रसिका ने कहा 'शायद उनके लिए, मैं एक दिन अपनी शर्म को छोड़ दूंगी.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Allu Arjun के घर पर पत्थरबाजी करने वालों को मिली धमकी, जानिए क्या है पूरा मांजरा?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.