Shah Rukh Khan संग मिर्जापुर की 'बीना त्रिपाठी' का है Long Distance Relationship, जानें सच
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 30, 2024
शाहरुख खान अपने चार्म और रोमांस से फीमेल फैंस को दीवाना बना देते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने अपने किरदार 'बिना त्रिपाठी' से धमाल मचा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रसिका दुग्गल ने हाल ही में अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर बात की है.
Source:
Bollywoodlife.com
रसिका दुग्गल से एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान के लिए अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रसिका दुग्गल ने बताया कि यह बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रिश्ता है.
Source:
Bollywoodlife.com
रसिका दुग्गल ने बताया कि 'मैं कभी भी शाहरुख खान से नहीं मिली हूं. लेकिन मुझे उन्हें देखकर उनसे प्यार हो जाता है.'
Source:
Bollywoodlife.com
रसिका दुग्गल ने बताया उन्हें शाहरुख खान से फिल्म 'डर' और 'बाजीगर' देखकर प्यार हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रसिका दुग्गल ने कहा, 'यह सिर्फ एक रोमांटिक हीरो के बारे में नहीं था. यह सिर्फ शाहरुख खान के बारे में था.
Source:
Bollywoodlife.com
रसिका दुग्गल ने कहा कि 'शाहरुख खान के लिए मेरा शुद्ध, बिना शर्त वाला प्यार हमेशा मौजूद है.'
Source:
Bollywoodlife.com
रसिका ने कहा 'शायद उनके लिए, मैं एक दिन अपनी शर्म को छोड़ दूंगी.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Allu Arjun के घर पर पत्थरबाजी करने वालों को मिली धमकी, जानिए क्या है पूरा मांजरा?
अगली वेब स्टोरी देखें.