कौन बनेगा रतन टाटा का वारिस? पीछे छोड़ गए हजार करोड़ की संपत्ति
| Oct 10, 2024
मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया.
रतन टाटा बिजनेस की दुनिया में सफल रहे, लेकिन निजी जिंदगी में अकेले रहे.
रतन टाटा अविवाहित थे. ऐसे में सवाल बनता है कि कौन उनका वारिस बनेगा.
रतन टाटा निधन के बाद अपने पीछे 3800 करोड़ की संपत्ति रहे.
रतन टाटा की संपत्ति पर अब उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के परिवार का हक हो सकता है.
रतन टाटा के पिता ने दूसरी शादी की थी, उनके बेटे नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई है.
नोएल टाटा की बेटी माया टाटा इंडस्ट्री में अहम पदों पर हैं.
नोएल के बेटे नेविल टाटा 32 साल की उम्र में हाइपरमार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख हैं.
नोएल टाटा की सबसे बड़ी बेटी लीह टाटा भी बिजनेस में सफलता से काम कर रही हैं.
अब देखना होगा कि रतन टाटा का वारिश उनमें से कौन बनता है.
