शादीशुदा होने के बाद भी Raveena पर दिल हार बैठे थे Anil Thadani

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 26, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन आज अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.

एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा बटोर चुकी हैं.

साल 2004 में रवीना टंडन ने अनिल थडानी से शादी रचाई थी.

बता दें, रवीना टंडन अनिल थडानी की पहली पत्नी नहीं हैं.

अनिल थडानी की शादी पहले नताशा सिप्पी से हुई थी.

काम के दौरान अनिल थडानी एक्ट्रेस रवीना टंडन पर दिल हार बैठे थे.

अनिल थडानी ने 6 महीने तक रवीना टंडन को डेट करने के बाद उनसे शादी कर ली.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिल थडानी ने अपनी पहली पत्नी नताशा सिप्पी से रिश्ता खत्म कर लिया है और उन्हें तलाक दे दिया.

रवीना टंडन और अनिल थडानी की एक बेटी राशा टंडन है.

