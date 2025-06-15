फिल्मों में आने से पहले रवीना टंडन करती थीं ऐसा काम, जानकर रह जाएंगे हैरान!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 14, 2025
90 के दशक की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार रवीना टंडन ने अपने करियर में सफलता का शिखर छुआ है.
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, रवीना एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं, बल्कि उनका सपना कुछ और ही था.
दरअसल, रवीना टंडन अपने दिवंगत पिता रवि टंडन के नक्शे कदम पर चलना चाहती थीं.
उनके पिता मशहूर प्रोड्यूसर-डायरेक्टर थे और वह भी यही करना चाहत थीं.
रवीना ने महज आठ साल की उम्र में अपने पिता को एक फिल्म के दौरान उन्हें असिस्ट किया था.
क्या आप जानते हैं कि, एक्ट्रेस ने जाने-माने ऐड डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ के अंडर इंटर्नशिप भी की थी.
उन्होंने 10वीं की पढ़ाई के बाद फिल्ममेकर बनने के नजरिए से ऐड फिल्म मेकिंग, प्री और पोस्ट प्रोडक्शन जैसी चीजें सीखनी शुरू कर दी थीं.
इसके लिए वह प्रहलाद कक्कड़ के अंडर काम कर रही थीं.
इसी बीच उन्हें सलमान खान के अपोजिट फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन वो इसे ठुकरा रही थीं क्योंकि, वह एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं.
हालांकि फिर प्रहलाद की सलाह से उन्होंने इस फिल्म को साइन किया और फिर इसी मूवी ने उनकी लाइफ बदल डाली.
