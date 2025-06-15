फिल्मों में आने से पहले रवीना टंडन करती थीं ऐसा काम, जानकर रह जाएंगे हैरान!

उन्होंने 10वीं की पढ़ाई के बाद फिल्ममेकर बनने के नजरिए से ऐड फिल्म मेकिंग, प्री और पोस्ट प्रोडक्शन जैसी चीजें सीखनी शुरू कर दी थीं. Source: Bollywoodlife.com