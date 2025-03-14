गुलाल, ग्लैमर और स्टाइल, राशा थडानी की होली तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाई तबाही
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 14, 2025
फिल्म 'आजाद' से डेब्यू करने वाली राशा थडानी अक्सर अपनी खूबसूरती और फैशन से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियो के जरिए फैंस के साथ अपना कमाल का फैशन सेंस शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब एक्ट्रेस का होली लुक सामने आया है, जिसमें राशा ने सादगी में भी लोगों का दिल जीत लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
होली के मौके पर राशा ने गोल्डन वर्क वाला ऑफ वाइट लहंगा पहना था, अपने लुक को उन्होंने येलो चूड़ियों के साथ पूरा किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सटल मेकअप, बड़े झुमके और स्टाइलिश हेयरस्टाइल ने उनके ट्रेडिशनल लुक को परफेक्ट बनाया.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लाउज का डिजाइन इतना स्टाइलिश कि आप भी टिप्स ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बेज-ग्रीन लहंगे में भी राशा की एलिगेंस देखते बनती है, बिना ज्वेलरी के भी एक्ट्रेस कमाल की लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
खुले बालों के साथ उनका हर ट्रेडिशनल ऑउटफिट ग्रेसफुल और क्लासी लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बेज कलर के लहंगे और बरगंडी चोली के साथ साइड में मैचिंग दुपट्टा लिए इस लुक में वह गजब ढा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सटल मेकअप और हाफ क्लिप बालों से उनकी खूबसूरती और चमक रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: होली पर तेजस्वी प्रकाश पर प्यार लुटाते दिखे करण कुंद्रा, मौका पाते ही किया...
अगली वेब स्टोरी देखें.