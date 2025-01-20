इस क्रिकेटर को डेट कर रही हैं रवीना टंडन की लाडली राशा थडानी?
Shashikant Mishra
| Jan 20, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी हैं. उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'आजाद' के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी है.
अभिषेक कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'आजाद' में राशा थडानी के साथ अजय देवगन के भांजे अमन देवगन नजर आ रहे हैं.
राशा थडानी का एक्टिंग डेब्यू भले ही अभी हुआ है लेकिन वह अपनी खूबसूरती और स्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहती थीं. वह मां रवीना टंडन को कड़ी टक्कर देती हैं.
राशा थडानी अक्सर अपने फोटोशूट की झलक सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं. उनकी तस्वीरें आते ही तेजी से वायरल हो जाती हैं.
इन दिनों राशा थडानी का नाम एक पॉपुलर क्रिकेटर साथ जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि वह भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव को डेट कर रही हैं.
लोगों का कहना है कि कुलदीप यादव लगातार राशा थडानी की तस्वीरें लाइक कर रहे हैं. ऐसे में लोगों को लगने लगा है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरुर चल रहा है.
हालांकि, राशा थडानी और कुलदीप यादव की तरफ से इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया. फिलहाल, उनकी लव लाइफ को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखा जा रहा है.
