भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है ये एक्ट्रेस, मां की तरह ही सुंदर और हसीन

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 21, 2025

चकाचौंध की दुनिया में एंट्री लिए इस एक्ट्रेस को अभी कुछ दिन ही हुए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ये खूबसूरत एक्ट्रेस बॉलीवुड की मानी-जानी हसीना रवीना टंडन की बेटी है.

Source: Bollywoodlife.com

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी अब बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

राशा ने हालही में आई फिल्म ‘आजाद’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की है.

Source: Bollywoodlife.com

स्टारकिड राशा भगवन शिव की बहुत बड़ी भक्त हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सिर्फ 19 साल की राशा अक्सर मंदिरों में पूजा करते हुए दिखती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

राशा अबतक पूरे 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

राशा थडानी अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर मंदिरों की फोटोज शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जब फिल्म के सेट से उठाकर सलमान खान को जेल से गई थी पुलिस, पूरी रात...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.