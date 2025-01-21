भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है ये एक्ट्रेस, मां की तरह ही सुंदर और हसीन

भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है ये एक्ट्रेस, मां की तरह ही सुंदर और हसीन
Bollywood Staff
| Jan 21, 2025
चकाचौंध की दुनिया में एंट्री लिए इस एक्ट्रेस को अभी कुछ दिन ही हुए हैं.
ये खूबसूरत एक्ट्रेस बॉलीवुड की मानी-जानी हसीना रवीना टंडन की बेटी है.
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी अब बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं.
राशा ने हालही में आई फिल्म ‘आजाद’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की है.
स्टारकिड राशा भगवन शिव की बहुत बड़ी भक्त हैं.
सिर्फ 19 साल की राशा अक्सर मंदिरों में पूजा करते हुए दिखती हैं.
राशा अबतक पूरे 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं.
राशा थडानी अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर मंदिरों की फोटोज शेयर करती रहती हैं.
