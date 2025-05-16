डेनिम लुक में राशा थडानी ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, फैंस हुए दीवाने, बोले- 'गॉर्जियस'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| May 15, 2025
रवीना टंडन की लाडली राशा थडानी अकसर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर करती रहतीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अपनी हालिया तस्वीरों में राशा ने डेनिम जींस के साथ डेनिम जैकेट वियर की है, साथ में व्हाइट क्रॉप पहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा ने अपने इस लुक को मिनिमल मेकअप और ओपेन हेयर के साथ कंप्लीट किया हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा का ये लुक बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट नजर आ रहा है, जिसपर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा की इस पोस्ट पर यूजर्स ढेरों कमेंट कर रहे हैं, कोई 'स्टनिंग' , तो कोई 'ब्यूटीफुल' कह रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
बहरहाल, राशा इन तस्वीरों में एक से बढ़कर एक पोज दे रहीं हैं, जिसमें उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वट सावित्री पूजा में पहनने के लिए परफेक्ट हैं ये साड़ियां
अगली वेब स्टोरी देखें.