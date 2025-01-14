लहंगे में रवीना की बेटी ने दिए क्यूट पोज, बेहद खूबसूरत लग रहीं राशा थडानी
Masummba Chaurasia
| Jan 14, 2025
रवीना टंडन की बेटी राशा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाईं हुईं है.
राशा अपनी हॉट और ग्लैमरस फोटोस फैंस के साथ अकसर शेयर करतीं हैं.
राशा की तस्वीरों पर उनके फैंस दिल खोलकर प्यार लुटाते हैं.
राशा ने इस बार ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप के साथ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप लहंगे को कैरी कर तस्वीरें शेयर की हैं.
इस आउटफिट में राशा थडानी जहां बेहद क्यूट लग रहीं हैं, तो वहीं ग्लैमर का तड़का भी लगा रहीं हैं.
राशा ने शाइन मेकअप के साथ कर्ल हेयर स्टाइल कर अपने लुक को कम्प्लीट किया है.
इस आउटफिट के साथ राशा ने कानों में इयररिंग्स और हाथ में रूद्राक्ष की माला पहनी हुई है.
राशा अजय देवगन के भतीजे अमन संग जल्द ही 'आजाद' से बॉलीवुड में एंट्री करने वालीं हैं.
