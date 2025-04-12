डिज्नी प्रिंसेज बनकर रवीना की लाडली राशा थडानी ने गिराई बिजलियां, फैंस बोले, 'उइ अम्मा...'

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 12, 2025

बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन की लाडली राशा थडानी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है.

हाल ही में राशा थडानी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. इन तस्वीरों में राशा थडानी किसी राजकुमारी की तरह पोज दे रही हैं.

तस्वीरों में राशा थडानी ने स्काई ब्लू कलर का शानदार गाउन पहना है जिसके साथ उन्होंने मैचिंग मेकअप भी किया है.

अपने लुक को चमकाने के लिए राशा थडानी ने शानदार हेयरस्टाइल भी बनाया है. राशा थडानी का लुक उन पर बहुत जंच रहा है.

राशा थडानी के फैंस ने उनकी तुलना डिज्नी प्रिंसेज ऐल्सा से करनी शुरू कर दी है. लोग कह रहे हैं कि राशा थडानी डिज्नी प्रिंसेज बनने के लिए परफेक्ट हैं.

राशा थडानी की खास दोस्त तमन्ना भाटिया ने भी उनकी इन तस्वीरों पर प्रिंसेज वाली इमोजी लगाई है.

फैंस भी लगातार राशा थडानी के लुक की तारीफ कर रहे हैं. कहना गलत नहीं होगा कि कुछ समय में ही राशा थडानी ने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है.

ये फैंस का प्यार ही है जो राशा थडानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग राशा थडानी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

