Akshay Kumar नहीं इस एक्टर के प्यार में दीवानी होकर सुसाइड करने वाली थीं Raveena Tandon

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 26, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन आज अपना 50वां जन्मदिन मना रही हैं.

रवीना टंडन के जन्मदिन पर आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें.

रवीना टंडन की लव स्टोरी और ब्रेकअप की खबरों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब सुर्खियां बटोरीं.

रवीना टंडन का बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ नाम जुड़ा था.

रवीना टंडन एक्टर अजय देवगन के प्यार में पागल हो गई थीं.

बता दें, रवीना ने अजय देवगन के लिए सुसाइड करने की कोशिश भी की थी.

दरअसल, फिल्म 'जिगर' की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की लाइफ में करिश्मा कपूर की एंट्री हुई.

जब दोनों की खबर रवीना टंडन को मिली तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की.

