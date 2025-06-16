रवीना टंडन ने एयर इंडिया के लिए किया ये पोस्ट, हो गईं ट्रोल
Jun 16, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एयर इंडिया विमान में हादसे के बाद इसमें यात्रा की और उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है. इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.
रवीना टंडन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एयर इंडिया विमान के अदर से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने एक पोस्ट लिखा है.
रवीना ने लिखा है, 'नई शुरुआत... फिर से उड़ने और मुश्किलों से लड़ने का हौसला. एक बार फिर सबकुछ दोबारा शुरू करने का संकल्प और अंदर से खुद को मजबूत बनाने की कोशिश.'
'माहौल थोड़ा भारी है लेकिन क्रू के चेहरे पर मुस्कान है, जिसमें थोड़ा दर्द भी छिपा है. यात्री और क्रू सब खामोश हैं लेकिन बिना कुछ कहे एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं. दुख और हिम्मत को महसूस कर रहे हैं.'
'उन सभी परिवार के लिए दिल से संवेदना, जिन्होंने अपने करीबी खोए हैं. ऐसा घाव जो कभी नहीं भर पाएगा. एयर इंडिया को हमेशा आगे बढ़ने की शुभकामनाएं. डर के बिना फिर से उठने और मजबूत बनने के इरादे के साथ. जय हिंद.'
रवीना टंडन को इस पोस्ट पर ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, 'इस तारीफ के लिए कितना पैसा लिया है.' एक यूजर ने लिखा है, 'आपने सीट नंबर 11ए बुक की है?'
एक यूजर ने लिखा है, 'एयर इंडिया का कोई भरोसा नहीं है अब.' एक यूजर ने लिखा है, 'लगता है कि एयर इंडिया ने इनको फ्री की टिकट दी है.'
