रवीना टंडन ने एयर इंडिया के लिए किया ये पोस्ट, हो गईं ट्रोल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 16, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एयर इंडिया विमान में हादसे के बाद इसमें यात्रा की और उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है. इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

रवीना टंडन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एयर इंडिया विमान के अदर से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने एक पोस्ट लिखा है.

Source: Bollywoodlife.com

रवीना ने लिखा है, 'नई शुरुआत... फिर से उड़ने और मुश्किलों से लड़ने का हौसला. एक बार फिर सबकुछ दोबारा शुरू करने का संकल्प और अंदर से खुद को मजबूत बनाने की कोशिश.'

Source: Bollywoodlife.com

'माहौल थोड़ा भारी है लेकिन क्रू के चेहरे पर मुस्कान है, जिसमें थोड़ा दर्द भी छिपा है. यात्री और क्रू सब खामोश हैं लेकिन बिना कुछ कहे एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं. दुख और हिम्मत को महसूस कर रहे हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

'उन सभी परिवार के लिए दिल से संवेदना, जिन्होंने अपने करीबी खोए हैं. ऐसा घाव जो कभी नहीं भर पाएगा. एयर इंडिया को हमेशा आगे बढ़ने की शुभकामनाएं. डर के बिना फिर से उठने और मजबूत बनने के इरादे के साथ. जय हिंद.'

Source: Bollywoodlife.com

रवीना टंडन को इस पोस्ट पर ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, 'इस तारीफ के लिए कितना पैसा लिया है.' एक यूजर ने लिखा है, 'आपने सीट नंबर 11ए बुक की है?'

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने लिखा है, 'एयर इंडिया का कोई भरोसा नहीं है अब.' एक यूजर ने लिखा है, 'लगता है कि एयर इंडिया ने इनको फ्री की टिकट दी है.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'स्पेशल ऑप्स 2' की रिलीज डेट आउट, जानें कब और कहां देख सकेंगे वेब सीरीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.