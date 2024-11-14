दर्दनाक है इस एक्ट्रेस की गोद ली हुई लड़कियों की कहानी, 21 साल की उम्र में बन गई थीं मां

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2024

90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक रवीना टंडन अपने नेक कामों के लिए जानी जाती हैं.

एक्ट्रेस के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता होगा.

आज हम आपको रवीना टंडन की निजी जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे.

रवीना टंडन सिर्फ 21 साल की उम्र में ही 2 बच्चियों की मां बन गई थी.

बहन की मौत के बाद रवीना ने उनकी दोनों बेटियों को गोद लेने का फैसला किया था.

दरअसल, छाया और पूजा के पिता उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे थे.

रवीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि, 'बहन की मौत के बाद नन्हीं बच्चियों को पालने के लिए परिवार के किसी सदस्य को नहीं दिया गया था.'

इस वजह से रवीना ने दोनों बेटियों को गोद लिया और उनका ध्यान रखा.

आज छाया और पूजा अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश हैं और रवीना अक्सर उनके साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

