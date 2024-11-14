दर्दनाक है इस एक्ट्रेस की गोद ली हुई लड़कियों की कहानी, 21 साल की उम्र में बन गई थीं मां
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 14, 2024
90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक रवीना टंडन अपने नेक कामों के लिए जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आज हम आपको रवीना टंडन की निजी जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
रवीना टंडन सिर्फ 21 साल की उम्र में ही 2 बच्चियों की मां बन गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
बहन की मौत के बाद रवीना ने उनकी दोनों बेटियों को गोद लेने का फैसला किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, छाया और पूजा के पिता उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
रवीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि, 'बहन की मौत के बाद नन्हीं बच्चियों को पालने के लिए परिवार के किसी सदस्य को नहीं दिया गया था.'
Source:
Bollywoodlife.com
इस वजह से रवीना ने दोनों बेटियों को गोद लिया और उनका ध्यान रखा.
Source:
Bollywoodlife.com
आज छाया और पूजा अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश हैं और रवीना अक्सर उनके साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
