रवीना की बेटी ने सेट पर ही किया अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, इस धांसू फिल्म से की एंट्री
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 20, 2025
बड़ी ही खूबसूरत रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी अब बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा ने हालही में आई फिल्म ‘आजाद’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक जानकारी के मुताबिक राशा ने इस फिल्म की शूटिंग अपने पढ़ाई के दौरान ही की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
शूटिंग के साथ ही अपने 12वी कक्षा की परीक्षा दी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी परीक्षा की तैयारी करते राशा फिल्म सेट पर भी दिखी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसका वीडियो सामने आया है. आजाद फिल्म की शूटिंग के दौरान राशा बारहवीं में थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
वीडियो में राशा पढ़ाई करते हुए दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा कह रही हैं की 10 दिन बाद उनके एग्जाम हैं और उनका पहला पेपर जियोग्राफी का है.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा ने अपनी पढ़ाई बहुत ही फेमस स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा के साथ ही स्टार किड अमन देवगन भी आजाद फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया हैं. ये फिल्म 17 जनवरी को रिलीज हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'झगड़ों का घर था, Vivian दिल का...', BB-18 ट्रॉफी जीतने के बाद Karan Veer Mehra ने किया खुलासा
अगली वेब स्टोरी देखें.