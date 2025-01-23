महादेव को लेकर बोले रवि किशन, 'मैंने भगवान शिव को...'

एक्टर ने कहा, 'मुझे याद है, जब मैं 1971 की शूटिंग कर रहा था, तब मेरी नजर पहाड़ों पर पड़ी और जहां मैंने शिवजी को चलते हुए देखा, वह बहुत विशाल थे' Source: Bollywoodlife.com