महादेव को लेकर बोले रवि किशन, 'मैंने भगवान शिव को...'
Masummba Chaurasia
| Jan 23, 2025
रवि किशन इंडियन सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज एक्टर हैं, जिन्होंने 700 से ज्यादा अलग-अलग भाषाओं में फिल्में कीं है.
हाल ही में अभिनेता ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और आस्था के बारे में बात करते हुए, पहाड़ों में 'महादेव' के दर्शन का दावा किया है.
यूट्यूब चैनल कैमरा7 संग बातचीत में रवि किशने ने बताया, मनाली में 'युद्ध' फिल्म 1971 की शूटिंग के दौरान उन्होंने ऐसा अनुभव किया था.
एक्टर ने कहा, 'मुझे याद है, जब मैं 1971 की शूटिंग कर रहा था, तब मेरी नजर पहाड़ों पर पड़ी और जहां मैंने शिवजी को चलते हुए देखा, वह बहुत विशाल थे'
रवि ने आगे बताया कि उन्हें विश्वास है, कि उन्होंने उस पल भगवान शिव को ही देखा था.'
अभिनेता ने बताया, कि वह भगवान शिव के एक समर्पित भक्त हैं.
उन्हें कहा- 'मुझे इस हद तक महादेव से प्रेम है, कि मैं शिव के प्रेम में पूरी तरह हूं.'
