इन स्टार्स पर लगा Bhojpuri इंडस्ट्री को बर्बाद करने के आरोप
भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने इन 2 सितारों पर भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद करने का आरोप लगाया है.
एक इंटरव्यू में रवि किशन ने भोजपुरी स्टार्स पर निशाना साधा है.
रवि किशन ने दावा किया है कि पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है.
रवि किशन ने कहा कि ये लोग गाड़ी, बंगला और गाड़ी के चक्कर में फंसे हैं. इनको अच्छा काम नहीं करना है.
रवि किशन ने अगला नाम खेसारी लाल यादव का लिया.
खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि ये लोग भटक गए हैं.
रवि किशन ने कहा कि अब इन सितारों को समय की डिमांड समझनी होगी.
रवि किशन ने बताया कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस इंडस्ट्री को इस मुकाम पर पहुंचाया है और ये लोग इंडस्ट्री का नाम तबाह कर रहे हैं.
