इन स्टार्स पर लगा Bhojpuri इंडस्ट्री को बर्बाद करने के आरोप

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 22, 2024

भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने इन 2 सितारों पर भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद करने का आरोप लगाया है.

Source: Instagram

एक इंटरव्यू में रवि किशन ने भोजपुरी स्टार्स पर निशाना साधा है.

Source: Instagram

रवि किशन ने दावा किया है कि पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है.

Source: Instagram

रवि किशन ने कहा कि ये लोग गाड़ी, बंगला और गाड़ी के चक्कर में फंसे हैं. इनको अच्छा काम नहीं करना है.

Source: Instagram

रवि किशन ने अगला नाम खेसारी लाल यादव का लिया.

Source: Instagram

खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि ये लोग भटक गए हैं.

Source: Instagram

रवि किशन ने कहा कि अब इन सितारों को समय की डिमांड समझनी होगी.

Source: Instagram

रवि किशन ने बताया कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस इंडस्ट्री को इस मुकाम पर पहुंचाया है और ये लोग इंडस्ट्री का नाम तबाह कर रहे हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: जानिए क्यों हो जाएगी Pushpa 2 का Ticket खरीदने में आपकी जेब खाली

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.