18वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 'रेड 2' का जलवा बरकरार, वीकएंड की कमाई उड़ा देगी होश
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 18, 2025
अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रेड 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 18 दिन पूरे कर लिए हैं.
हालांकि, अभी भी इसकी शानदार कमाई जारी है और वीकेंड पर इसने चौंकाने वाले कलेक्शन किया है.
रविवार यानी 18वें दिन 'रेड 2' ने शुरुआती आंकड़ो के मुताबिक करीब 4.28 करोड़ का बिजनेस किया है.
इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 147.78 करोड़ पहुंच चुका है, जो अपने आप में ही शानदार है.
फिल्म को दर्शकों का जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में जल्द ही 'रेड 2' 150 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी.
राजकुमार गुप्ता की ये थ्रिलर मूवी हर दिन बॉक्स ऑफिस पर नई ऊंचाइयां छू रही है.
