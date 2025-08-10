खूबसूरत तस्वीरें नहीं रीम शेख का कैप्शन बना सुर्खियों का कारण, एल्विश यादव संग जुड़ने लगा नाम
Sadhna Mishra
| Aug 10, 2025
'तुझसे है राबता' फेम एक्ट्रेस रीम शेख अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि क्यूटनेस से भी लोगों का दिल जीत लेती हैं.
रीम पर्दे पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
हालांकि, रीम के इस पोस्ट के वायरल होने की वजह उनकी तस्वीरें नहीं बल्कि इसके साथ लिखा कैप्शन है.
दरअसल, रीम शेख ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'हम आपकी आंखों में, इस दिल को बसा दें तो?'
एक्ट्रेस का पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और यूजर्स इसे एल्विश यादव संग जोड़ने लगे.
कमेंट्स बॉक्स में जहां कुछ फैंस ने एक्ट्रेस को 'ब्यूटीफुल' और 'प्रिटी' कहकर बुलाया, तो वहीं कुछ ने रेड हार्ट बरसाए.
वहीं कुछ यूजर्स ने एक्ट्रेस का नाम एल्विश यादव के साथ जोड़ते हुए कहा, 'आपको एल्विश भाई के साथ अच्छा लगता है.'
बता दें कि, रीम और एल्विश रियलिटी कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ 2' में साथ नजर आए थे.
