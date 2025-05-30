भारत की इन हसीनाओं ने अपने सिर पर सजाया मिस वर्ल्ड का ताज
Shashikant Mishra
| May 30, 2025
मिस वर्ल्ड 2025 का कॉम्पिटिशन हैदराबाद में हो रहा है. इसका फाइनल शनिवार यानी 31 मई को होने वाला है.
इस बार भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता दावेदार हैं. गौरतलब है कि मिस वर्ल्ड का ताज अब तक भारत की 6 महिलाओं ने अपने नाम किया है
साल 1966 में सबसे पहले रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम किया था.
ऐश्वर्या राय ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत का परचम लहराया था.
साल 1997 में डायना हेडन ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर सजाया था.
युक्ता मुखी साल 1999 में मिस वर्ल्ड बनी थीं और देश का नाम रोशन किया.
प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था.
मानुषी छिल्लर ने साल 2017 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम करने में सफल रही थीं.
