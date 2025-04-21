सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं ये सुपरस्टार, फिर भी लूट लेते हैं लाइमलाइट
Shreya Pandey
| Apr 21, 2025
रणबीर कपूर ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सोशल मीडिया पर कहीं नहीं हैं.
रानी मुखर्जी भी सोशल मीडिया से दूर रहती हैं. वो पर्सनल लाइफ को एंजॉय करती हैं.
सैफ अली खान को भी सोशल मीडिया में कोई इंट्रेस्ट नहीं है. उनका मानना है कि सोशल मीडिया में कुछ भी खास नहीं है.
आमिर खान भी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं. हालांकि एक समय में ये सोशल मीडिया पर थे लेकिन बाद में ये इन्हें छोड़ दिए.
बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा भी सोशल मीडिया से दूर रहती हैं. इन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बनाया.
जया बच्चन भी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हैं. लेकिन फिर भी ये लाइमलाइट में हमेशा रहती हैं.
अमृता सिंह भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती हैं लेकिन इसकी फोटोज वायरल होती रहती हैं
