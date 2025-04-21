सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं ये सुपरस्टार, फिर भी लूट लेते हैं लाइमलाइट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 21, 2025

रणबीर कपूर ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सोशल मीडिया पर कहीं नहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रानी मुखर्जी भी सोशल मीडिया से दूर रहती हैं. वो पर्सनल लाइफ को एंजॉय करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सैफ अली खान को भी सोशल मीडिया में कोई इंट्रेस्ट नहीं है. उनका मानना है कि सोशल मीडिया में कुछ भी खास नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर खान भी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं. हालांकि एक समय में ये सोशल मीडिया पर थे लेकिन बाद में ये इन्हें छोड़ दिए.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा भी सोशल मीडिया से दूर रहती हैं. इन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बनाया.

Source: Bollywoodlife.com

जया बच्चन भी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हैं. लेकिन फिर भी ये लाइमलाइट में हमेशा रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अमृता सिंह भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती हैं लेकिन इसकी फोटोज वायरल होती रहती हैं

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इंडस्ट्री की इन 5 हसीनाओं ने दिए हैं सबसे ज्यादा बोल्ड सीन्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.