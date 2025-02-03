आज भी हुस्न का दीवाना है पूरा बॉलीवुड! इंडस्ट्री की इस हसीना के चक्कर में पड़ चुके हैं बड़े-बड़े एक्टर

आज भी हुस्न का दीवाना है पूरा बॉलीवुड! इंडस्ट्री की इस हसीना के चक्कर में पड़ चुके हैं बड़े-बड़े एक्टर
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
| Feb 03, 2025
बॉलीवुड की इस चर्चित एक्ट्रेस के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानने के लिए बेताब रहता है.
आखिरकार ये एक्ट्रेस हैं ही ऐसी. हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रेखा की.
रेखा प्यार के मामले में अनलकी रहीं. इनका जीवन काफी मुश्किलों भरा रहा है.
रेखा का नाम कई एक्टर्स से जोड़कर देखा जाता रहा है.
एक टाइम ऐसा भी जब रेखा के पीछे पूरा बॉलीवुड दीवाना था. इंडस्ट्री का हर एक्टर रेखा के साथ रोमांस करना चाहता था.
रेखा के लव चक्कर भी खूब हुए. इनका नाम 10 से अधिक एक्टर्स के साथ जोड़ा गया.
मशहूर एक्टर्स जीतेन्द्र कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा और किरण कुमार का भी नाम रेखा से जोड़ा जाता था.
रेखा ने अपने उम्र के अलावा अपने से कई छोटे एक्टर्स के साथ भी बोल्ड सीन्स दिए हैं. एक बीच रेखा और अक्षय कुमार के अफेयर्स की भी खूब चर्चा हुई थी.
रेखा को बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस भी कहा जाता है.
आज भी रेखा का नाम अमिताभ बच्चन से जोड़ा जाता है. इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम था.
